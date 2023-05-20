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Spor

Okan Buruk'tan taraftara şampiyonluk mesajı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederken sarı-kırmızlıların başarılı teknik direktörü Okan Buruk maç sonu şampiyonluk hakkında açıklamalarda bulundu.

20 Mayıs 2023 Cumartesi 22:15 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan taraftara şampiyonluk mesajı
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Demir Grup Sivasspor maçının arıdndan şampiyonlukla ilgili konuştu. İşte Okan Buruk'un sözleri..

"TAMAMEN KONTROLÜMÜZDEYDİ"

"Defansif anlamda güçlü bir takımla oynadık. Geçişi düşündüler, bunu denediler. Ama son 2 maçta olduğu gibi bu maçta da buna izin vermedik. Rakiplerimize verdiğimiz pozisyon çok az. Neredeyse yok gibi bir şey. Gol beklentisi çok düşük. Gerçekten bu bizim ciddiyetimizi, konsantrasyonumuzu, takım savunmasını nasıl yaptığımızı gösteriyor. Bugün daha çok üretebilirdik. Diğer maçlarımıza göre gol beklentimiz, rakip ceza sahasında topla buluşmamız daha az olan bir gündü. Ama sonuçta 2-0'lık galibiyet. Oyunun tamamında bizim kontrolümüzde geçen bir karşılaşma.

"GÜZEL BİR GECE YAŞADIK"

Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Oyuncular, muhteşem taraftarımızla birlikte kenetlendiler. Mayıslar Bizimdir sloganımızı sahada gösterdiler. Önemli bir galibiyet aldık. Ankaragücü'nü maçını kazanınca şampiyonluğu ilan edeceğiz. Ligin güçlü takımlarından biri, en iyi şekilde hazırlanacağız. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, güzel bir gece yaşattılar bize.

"İNŞALLAH ŞAMPİYONLUK..."

Yüzümüz gülüyor, inşallah önümüzdeki hafta bunu şampiyonluk gülüşü ile birleştiririz.

KEREM - ICARDI UYUMU

Son 3 maçta, Icardi'nin skora inanılmaz katkısı var. Kerem'in asistleriyle katkısı var. En iyimizi yakaladığımız anlarda, lig arası oldu, Dünya Kupası arası oldu, felaket yaşadık. Çok fazla aranın olduğu, devamlılığı gösteremediğimiz yerler oldu. Bu sene oyuncular için zorluk oldu. Icardi bize çok geç katıldı. İlk yarının ortalarında oynamaya başladı. Şu anda oyuncularımız birbirini çok daha iyi tanıyor. Ne yapacaklarını biliyorlar. Kerem de aynı şekilde. Kerem'in Icardi'ye verdiği paslar dışında Icardi'nin Kerem'e verdiği paslar da var. Bu da Icardi'nin ne kadar kolektif bir oyun oynadığını ortaya koyuyor. Bütün oyuncularımdan memnunum. İnşallah bu birlikte bize şampiyonluğu getirecek.

"ÇOK HEYECANLIYIM!"

Çok heyecanlıyım, her maç öncesi çok heyecanlıyım. Sona yaklaştıkça puan kaybetme llüksünüz yok. Ligin başında da aynı stres var. Kazanmak zorundasınız. Kazanmak zorunda olmanız sizin üzerinize bir şey yüklüyor. Bu da güzel yanlarından biri, bu da sizi daha dinamik, daha diri, daha konsantre tutuyor. Ligin sonuna doğru puan kaybetmek, maç kaybetmek, beraberlik, bütün olasılıkları ortadan kaldıracağınız maçlar oluyor. Bir yandan takımımıza çok güveniyorum. Oyunumuza, isteğimize güveniyorum. Maçlara tam kadro çıkıyoruz, bu da bizim için önemli. Bugün de ceza sınırında olan oyuncularımızı oyundan aldık. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Oyuncularıma, takımıma güvendikten sonra biraz daha rahat hazırlanıyoruz.

"İNŞALLAH TEKRAR YAŞARIM"

Sonuçta futbol, içerisinde her şey var. Geçen hafta son 15 dakika 10 kişi kaldı. Hedefimiz son maç. İnşallah ondan sonra tekrar şampiyonluk sevinci yaşayan teknik direktör olurum.

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