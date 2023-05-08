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Spor

Okan Buruk'tan tek değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk son oynadıkları Beşiktaş derbisinin 11'ine göre Medipol Başakşehir karşısında tek değişiklik yaptı.

IHA8 Mayıs 2023 Pazartesi 20:39 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan tek değişiklik
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Beşiktaş derbisinin 11'ine göre Medipol Başakşehir karşısında tek değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları Beşiktaş derbisinin 11'ine göre Başakşehir karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk; sol bekte Sam Adekugbe'nin yerine Kazımcan Karataş'a görev verdi.

Kazımcan Karataş ligde 16 maç sonra 11'de

Teknik Direktör Okan Buruk sol bekte tercihini Sam Adekugbe'nin yerine Kazımcan Karataş'tan yana kullandı. Kazımcan son olarak Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor ile oynanan maça 11'de başlamış ve daha sonra sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Genç futbolcu, Başakşehir mücadelesiyle ligde 16 maç sonra 11'de görev aldı.

Galatasaray, Başakşehir maçına; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Kaan Ayhan, Sam Adekugbe, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata bekledi.

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