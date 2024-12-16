Okan Buruk'tan ters köşe! Forvet tercihi gündem oldu

Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor'u konuk ettiği maçta sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, ilk 11'de sürpriz bir tercih yaptı. Okan Buruk, forvet bölgesinde Barış Alper Yılmaz'a şans verdi.

Barış Alper, Sivasspor maçındaki müdahale ve sakatlığından 8 gün sonra sahalara geri dönmüş oldu.

Sivasspor ve Malmö maçlarında ilk 11'de yer alan Michy Batshuayi ise yedek kulübesine çekildi.

Sakatlıktan dönen Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Victor Osimhen ise yedek kulübesinde yer aldı.