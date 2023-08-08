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  • ''Oynayacak durumda değil''Okan Buruk'tan Torreira ve Angelino açıklaması
Spor

''Oynayacak durumda değil''Okan Buruk'tan Torreira ve Angelino açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpija Ljubljana maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Buruk, İlk 11'de yer almayan Angelino ve Torreira için, 'Angelino son maçta bir darbe aldı, 2 gün antrenmana çıktı ama bu sabah ağrıları arttı. Riske etmek istemedik. Torreira'nın da dün mide bulantısı vardı. Bugün biraz iyi. Kulübeye aldık. Çok oynayacak durumda değil.' ifadesini kullandı.

8 Ağustos 2023 Salı 21:45 - Güncelleme:
''Oynayacak durumda değil''Okan Buruk'tan Torreira ve Angelino açıklaması
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Genç teknik adam Okan Buruk, işlerine yarayacak bir skor ile İstanbul'a dönmek istediklerini hatırlatarak, "İyi, kaliteli bir takımız. Güzel bir atmosfer var, hava sıcaklığı iyi, inşallah ikinci maç için avantajlı bir şekilde buradan döneriz." dedi.

"DURAN TOPLAR İÇİN PLANLARIMIXZ VAR"

Duran topların önemine dikkat çeken Okan Buruk, "Duran toplar da önemli olacak bizim için. Duran toplarda boy olarak uzunuz, fiziksel olarak iyiyiz. Geçen hafta Dries'in muhteşem bir vuruşu vardı. İnşallah bugün yine planlarımız var. İnşallah bugün onları uygulayabiliriz." sözlerini kullandı.

"BAKAMBU HAZIR DEĞİL"

Okan Buruk, savunma arkası koşuları için, "Barış ve Bakambu bu koşuları yapabilecek oyuncular. Bakambu yüzde yüz hazır değil ama kaç dakika gidiyorsa, ona göre devam ettireceğiz. Devamında Halil, Icardi, Yunus var. Onları da devamında kullanacağız. Icardi kullanacağımız oyunculardan biri. Bazı oyuncular geç katıldığı için yüzde yüz değiliz ama her geçen gün güçleniyoruz. Bir sonraki maç için de çok daha değişik olacağını düşünüyoruz." sözlerini sarf etti.

  • Olimpija maçı
  • Angelino
  • Torreira

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