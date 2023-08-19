Okan Buruk'tan Trabzonspor karşısında 3 değişiklik

Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta yapılan müsabakaya Fernando Muslera, Sacha Boey Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş ile Cedric Bakambu görev bekledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yendikleri maçta özellikle savunmada rotasyon yapan teknik direktör Okan Buruk, ideal kadrosuna döndü.

Buruk, Olimpija mücadelesinde stoper ikilisinde görevlendirdiği Kaan Ayhan'ı yedeğe çekerken sakatlığı bulunan Emin Bayram'ı kadroya almadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Nelsson ile Abdülkerim'i oynattı.

Okan Buruk, orta sahada ise Berkan'ın yerine Sergio Oliveira'yı sahaya sürdü.