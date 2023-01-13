Okan Buruk'tan transfer açıklaması: Fırsatları değerlendirmek istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor galibiyeti sonrası sarı-kırmızılı takımın durumu ve transferle ilgili konuştu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

GALİBİYET YORUMU

"Geçen haftanın verdiği moral, genel olarak 7 maçlık galibiyet serisinin verdiği moralle yükseğiz. Oyuncularımın oynama isteği yüksek. Herkes sahada iştahını gösteriyor. Kendi sahamızda maçın başı da önemli. Erken goller ve erken pozisyonlar kritikti. İlk yarıda birçok rekor kırmış olabiliriz. İştah bize ilk yarıda goller getirdi, içeriye 3-0'la girdik. Rakibe de pozisyonlar verdik. 2 tane net gol pozisyonu verdik. İkinci yarıda çok fazla gol atma şansı verdik. İyi ofansif oyunun yanında defansif hatalarımız vardı. Çok pozisyon verdik. Bunu belirtmek gerekiyor. Biz attık, onlar atamadı ama daha çok gol atabilirdik. Bunu ilerleyen maçlarda bunu daha net göreceğiz. Kazandığımız için sevinçliyiz."

"FENERBAHÇE SONRASI ÖNEMLİ"

"Bizim için neden çok önemliydi? Fenerbahçe maçı sonrası bu maç önemliydi. Konsantrasyon eksikliği var mı derken muhteşem bir ilk yarı oynadık. Ne kadar konsantre, iştahlı ve ciddi olduğumuzu ortaya koydu."

8'DE 8 VE ŞAMPİYONLUK

"Çok önemli isimler burada hizmet etti Galatasaray'a. Galatasaray'ın amacı, her maçı kazanmak. 8 maçlık bir seri yakaladık. Bundan sonraki maçlarda aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Ligin sonuna kadar 'durmak' diye bir kelime yok. Aynı ciddiyet ve istekle devam etmek zorundayız. Çok zor bir lig ve çok kaliteli takımlar var. Ligdeki birçok takım doğru oynuyor. Aynı ciddiyetle devam etmek istiyoruz. Şu an ilk yarı maçlarını tamamladık. İkinci yarıya başlayacağız. Antalyaspor ile zorlu bir maç yapacağız. Arada Alanyaspor ile kupa maçımız var. Oyuncularım aynı iştahlarını, açlıklarını devam ettirirse daha fazla galibiyet alacağız."

UĞUR ÇİFTÇİ AÇIKLAMASI

"Takviye yapmak istiyoruz kadromuza. Sol bekte Türk isimler üzerinde duruyoruz. Bunlarla ilgili bir gelişme olacak. Uğur da bunlardan biri."

TRANSFER SÖZLERİ

"Bunların yanında kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Çok acele edecek durumda değiliz. Ancak, fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Ben takımıma, oyuncularıma çok güveniyorum. Önce onları kazanmak istiyorum. Onların yanında onlara destek olacak, takviye yapacak oyuncuları kadroya katabiliriz ama önceliğimiz elimizdeki oyuncular."