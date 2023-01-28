Okan Buruk'tan transfer açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda 4-0 kazandıkları Giresunspor maçı sonrası konuştu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"DÜZELTMEMİZ GEREKİYOR"

"Bizim taraftarımız özellikle bugün inanılmaz bizi destekledi. Onun yanında, bizi karşılaşmalara, bizi maça hazırlamaları gerçekten muhteşemdi. 4-0 çok önemli bir skor. Girdiğimiz pozisyonlar, kaçan penaltılar.. Onun yanında rakibe verdiğimiz çok net pozisyonlar da var. Bunu düzeltmemiz gerekiyor."

"BELKİ DE FARK ARTACAK"

"10. galibiyet, 13 tane resmi maçta. Bunu hedef gösteriyorduk. Bu rekorları kıracak bir oyuncu grubu var. Bu rekorları kıracak Galatasaray Kulübü. En başta Galatasaray Kulübü, buradaki rekorun hakkını teslim edeceğiz. Galatasaray Kulübü, seyircisi, camiası, biz de oyuncularımla birlikte en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çok önemli bir galibiyet aldık. Puan farkını koruduk. Belki de artıracağız. Oyuncularıma teşekkür ederim."

REKOR SERİ AÇIKLAMASI

"Çok güzel, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim hedefimiz şampiyonluk. Rekorlar önemli ama bu senenin en önemli işi şampiyon olmak. Her maçı kazanmamız gerekiyor. 10 maç oldu. Bundan sonra da kazanmak için çıkacağız. Benim adım yazılıyor ama burada oyuncularımın ve Galatasaray'ın çok büyük payı var. Bu rekorları hep birlikte kırmaya çalışıyoruz ama asıl hedefimiz şampiyon olmak."

OĞLU ALİ YİĞİT İÇİN AÇIKLAMA

"Benim için çok önemli. Bizimle beraberdi, bize destek verdi. Mutlu olması benim için çok önemli."

DURSUN ÖZBEK İÇİN AÇIKLAMA!

"Galatasaray taraftarını mutlu ve heyecanlı görmek... Geçen hafta, inanılmaz blok kapatıldı, bunun adil olmadığını söyledi. Ama yine 25 bin kişi geldi. Bu da çok önemliydi. Bu maçın kazanılma nedenlerinden biri, hediye edeceğimiz en önemli insan Dursun Özbek. Ona bu galibiyeti hediye ediyoruz. Ağır bir ceza aldı. Burası da memleketi, buraya gelemedi. Bu galibiyeti ona armağan etmek istiyorum."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Avrupa'da son günlerine yaklaşıldı. Türkiye'de bir hafta daha var. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Elimizde oynatamadığımız oyuncular var. Onlar (Seferovic, Van Aanholt) çok fazla şans bulamıyorlar. Uygun bir kulüp olursa onlara yardımcı olmak istiyoruz. İkisi de bizimle antrenmanlara devam ediyor. Bu transfer döneminde de onlar için bir fırsat olursa bir değerlendirme şansı olacak."