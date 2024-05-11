Okan Buruk'tan transfer mesajı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezonun transfer çalışmalarına dair çok önemli ipuçları verdi.

Özellikle takımdaki çok sayıdaki oyuncuya transfer teklifi gelmesini değerlendiren başarılı çalıştırıcı, elindeki kadroyu korumaktan yana olduğunu söyledi.

25 Mayıs'taki kongreden sonra da görevine devam edecek olan Okan Buruk, oyuncu satmaktan ziyade takviye yapmalarının Galatasaray'ı Avrupa'da daha ileri seviyeye taşıyacağını dile getirdi.

Okan Buruk, Sivasspor ile oynanan maçın ardından transfer konusunda şu açıklamayı yapmıştı;

"Burada kalıp 1 sene daha oynayıp, yurt dışına gitmek isteyen olabilir, Türk oyunculardan bahsediyorum. Benim isteğim ve düşüncem bu kadro yapımızı korumak ve üzerine takviye yapmak. Geçen sene çok oyuncu değiştirdik. Kiralıktan da dönecek çok fazla oyuncumuz var. Bu sene daha doğru adımlarla birlikte kadromuzu korumamız gerekiyor. Önümüzdeki sene için bütün planı yapıyoruz. Lig devam ediyor. 3 maç kaldı. Şampiyon olup, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için maçlara daha çok odaklanıyoruz"