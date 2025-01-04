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Spor

Okan Buruk'tan transfer müjdesi: Görüşmeleri yapıyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca transfer hakkında da bilgi verdi.

Haber Merkezi4 Ocak 2025 Cumartesi 22:20 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan transfer müjdesi: Görüşmeleri yapıyoruz
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"DAHA İYİ OLABİLİRDİK"

"İzin sonrası lige tekrar dönmek bazen zor oluyor. Aslında maç beklediğimiz gibi geçti. Zaten bir tane rakibin oyunu var. Düşündüğümüz gibi geçti. Maçtan çok zevk almadım. Belli süre rakibimiz gibi oynadık, verimliliğimiz düştü. Göztepe oynadığı oyunu çok iyi oynuyor. İlk yarıda tek pozisyon verdik, ikinci yarıda birkaç pozisyon verdik. Üretme anlamında daha iyi olabilirdik."

TRANSFER AÇIKLAMASI GELDİ

"Ayın 13'ünde transfer başlıyor. Hem alacağımız oyuncular var, hem de ayrılmak isteyenler var."

"GÖRÜŞME YAPIYORUZ"

"UEFA Avrupa Ligi kadrosuna 3 kişi eklemek çok zor. Mauro Icardi sakatlığı sonrası her yerde oynayabilecek oyuncu şart oldu. Ayrılacak oyunculara göre pozisyon alacağız. Görüşmeleri yapıyoruz."

PUAN FARKI

"Fenerbahçe ile fark 11 puana çıktı ama bu yarış devam edecek. Kadromuzu güçlü şekilde koruyarak devam etmeliyiz."

OYUNCULARA TEPKİ

"Oyuncularımıza tribünlerden tepkiler oldu. Bu tip hatalar olacak, onlara destek vermeliyiz. Genele bakmak lazım, iyi niyetlere bakmak lazım. Ben kenardan hep bunu yapmaya çalışıyorum."

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