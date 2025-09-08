Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in durumu ile ilgili konuştu. Başarılı çalıştırıcı, "Osimhen'e ulaştık. Ayağında bir ağrı olduğunu öğrendik. Tam olarak ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Abdullah Kavukcu ile konuştum. Oyuncuya ulaştılar. Mümkün olursa en kısa sürede buraya getirip kontrollerini yapmak istiyoruz. Ağrısı var. 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil. Üzücü oldu. Umarım önemli bir şeyi yoktur" dedi. Galatasaray sağlık heyeti, Nijerya Milli Takım doktorlarıyla temasa geçti... Nijerya basınına göre ise ayağında morluk olan Osimhen'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.