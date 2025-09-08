İSTANBUL 27°C / 19°C
8 Eylül 2025 Pazartesi
  • Haberler
  • Spor
  • Okan Buruk'tan Victor Osimhen açıklaması! ''Umarım önemli bir şeyi yoktur''
Spor

Okan Buruk'tan Victor Osimhen açıklaması! ''Umarım önemli bir şeyi yoktur''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maçta sakatalanarak oyundan çıkan yıldız golcü Victor Osimhen hakkında konuştu. İşte detaylar...

8 Eylül 2025 Pazartesi 08:59
Okan Buruk'tan Victor Osimhen açıklaması! ''Umarım önemli bir şeyi yoktur''
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in durumu ile ilgili konuştu. Başarılı çalıştırıcı, "Osimhen'e ulaştık. Ayağında bir ağrı olduğunu öğrendik. Tam olarak ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Abdullah Kavukcu ile konuştum. Oyuncuya ulaştılar. Mümkün olursa en kısa sürede buraya getirip kontrollerini yapmak istiyoruz. Ağrısı var. 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil. Üzücü oldu. Umarım önemli bir şeyi yoktur" dedi. Galatasaray sağlık heyeti, Nijerya Milli Takım doktorlarıyla temasa geçti... Nijerya basınına göre ise ayağında morluk olan Osimhen'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

