Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"LIVERPOOL MAÇIYLA GÖSTERDİK"

"Frankfurt'ta istediğimiz sonucu alamadık ama Liverpool maçıyla birlikte bu şampiyonada ne kadar istekli olduğumuzu gösterdik. Yine aynı konsantrasyonla sahada olacağız ve 6 puana gelmek istiyoruz. Çok başarılı bir takımla oynayacağız. İyi hazırlanmamız, maçı iyi yaşamamız gerekiyor. Taraftarlarımızı yine maça bekliyoruz."

"BUNU GÖRMEDİM"

"Norveç takımlarının deplasmanda gerçek çimde oynadıklarında sıkıntı yaşadıklarını görmedim."

"HER MAÇIN HİKAYESİ FARKLI"

"Her maçın, her takımın hikayesi farklı. Geçen sene Avrupa Ligi'nde sadece Tottenham'ı yenmedik, evimizde ilk üç maçı da kazandık. Rakibi önemsiyoruz. Liverpool maçı nasılsa, bu karşılaşma da öyle olacak. Bodo'yu oyuncular çok izleyemiyor, Liverpool'u herkes izliyor. Bizim gibi takımları... Yani Türkiye Ligi izlenmediği için... Bodo gibi takımları çok izlemedikleri için form durumunu bilmiyorlar. Bizim için Liverpool maçı kadar önemli karşılaşma olacak."

"GÜÇLÜ BİR KADROYA SAHİBİZ"

"Şu anda çok güçlü bir kadroya sahibiz. Benim için de seçim yapmak çok zor. Çok zor kararlar veriyorum. Psikolojik olarak da bazen verdiğiniz kararlar sizi zorluyor. Çünkü her oyuncu oynamak istiyor. İlk 11 dışından sonradan oyuna alacağımız isimlerin de çok büyük önemi var."

"SON MAÇLARINI İZLEDİM"

"Bodo Glimt'in son maçını izledim. 5 gol attılar ama çok pozisyon verdiler. Zaman zaman Şampiyonlar Ligi'nde 10 kişi ile kendi ceza sahalarında savunma yaptılar. İyi hücum yapıyorlar ama zaman zaman takım savunmasını da ön plana çıkartabiliyorlar."

"AVANTAJ OLACAK"

"Turu bu maçta geçmeyeceğiz ama Şampiyonlar Ligi'nde her maç önemli. 3 puan alırsak, avantaj olacak. Hiçbir şekilde bitmiyor. Yukarıya doğru gitme anlamında bu maçı görebiliriz."

İLKAY GÜNDOĞAN

"İlkay Gündoğan kısa sürede bize adapte oldu. Leroy Sane ile birlikte en çok maç oynayan oyuncularımızdan biri. Galatasaray'a gelmek için önemli çaba sarf etti. Tuttuğu takım bir kere... Burada olmak onun için çok farklı. Bu hayalini yaşıyor.

Çok önemli oyunculara ve karakterlere sahibiz. Onlar da İlkay'ı çok kısa sürede içlerine aldı. İlkay böylece kısa sürede bizim için önemli figür oldu. Sezona bizle başlamadı, hazır gelmedi ama oynadıkça performansı yukarı gitti. Burada olmasından dolayı çok mutluyuz."

"2020'DEN BERİ TAKİP EDİYORUM"

"Bodo Glimt'i 2020'den beri takip ediyorum. Yükselerek yukarıya doğru geliyorlar ve geçen sene Avrupa Ligi'nde yarı final oynadılar. Bizim stadın atmosferi çok önemli olacak.

Bu atmosferi yaşatabilmek için öncelikle bizim iyi oynamamız lazım. 50 bin kişi bizi bekliyor, burada oynamak çok değerli Rakiplerin bazıları için bu atmosfer zor oluyor, bazıları ise böyle ortamda oynamaktan zevk alıyor. Maçta neler olacağını göreceğiz."

WILFRIED SINGO'NUN DURUMU

"Singo'nun en az iki haftası daha var. Erken oynatıp risk almak istemiyoruz. Gidişata göre bakacağız."