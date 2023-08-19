Okan Buruk'tan Wilfried Zaha kararı

Galatasaray'ın bu sezonki sürpriz transferlerinden biri olan Wilfried Zaha, sakatlığı sebebiyle Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği maçta Wilfried Zaha gelişmesi yaşandı.

Sarı kırmızılı takımda ağrı hisseden ve son 2 idmana çıkmayan Zaha, maç kadrosunda yer almadı.

Okan Buruk'un oyuncuyu sakatlığının ciddi olmamasına rağmen riske etmediği öğrenildi.

Buruk 11 tercihini şu isimlerden yana kullandı: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi.