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Spor

Okan Buruk'tan Wilfried Zaha kararı

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha, sakatlığı sebebiyle Trabzonspor ile oynanacak derbi mücadelesinin kadrosuna alınmadı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oyuncuyu riske etmek istemediği öğrenildi.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 21:01 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Wilfried Zaha kararı
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Galatasaray'ın bu sezonki sürpriz transferlerinden biri olan Wilfried Zaha, sakatlığı sebebiyle Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği maçta Wilfried Zaha gelişmesi yaşandı.

Sarı kırmızılı takımda ağrı hisseden ve son 2 idmana çıkmayan Zaha, maç kadrosunda yer almadı.

Okan Buruk'un oyuncuyu sakatlığının ciddi olmamasına rağmen riske etmediği öğrenildi.

Buruk 11 tercihini şu isimlerden yana kullandı: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi.

  • Wilfried Zaha
  • Sakatlık
  • Derbi mücadelesi

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