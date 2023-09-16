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Spor

Okan Buruk'tan yeni transferler hakkında açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçı öncesinde yeni transferlerin son durumu hakkında konuştu.

16 Eylül 2023 Cumartesi 20:17 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan yeni transferler hakkında açıklama
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçı öncesinde yeni transferlerin durumu hakkında açıklama yaptı.

Wlfired Zaha, Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez ile ilgili konuşan Okan Buruk "Zaha bir tek dün takım antrenman yaptı. Şampiyonlar Ligi maçında kadromuzda olacak. O da bizim için önemli. Ndombele %100 hazır değil ama süre alacak. Davinson Sanchez yoldan geldi ama ihtiyaç halinde kullanabiliriz. Tam kadro hazırlandık. Oynayacak arkadaşlarımız var, kenardan gelecek arkadaşlarımız var. Geçen haftaki 11'le başlıyoruz. İyi başlamak istiyoruz. Milli ara sonrası her zaman zordur. Çok fazla oyuncumuz milli takımlarda yer almadı, bu avantajdı." dedi.

"ÇOK GÜVENDİĞİM BİR KADRO"

Maçla ilgili konuşan Okan Buruk "Birlikte çalışma avantajımızı iyi kullanmak istiyoruz. 7 maçlık bir periyodumuz var. Bütün oyuncularıma ihtiyacım var. Çok güvendiğim bir kadro var. Tüm oyuncularımı kullanmak istiyorum. Kendi felsefemizi korumak, baskın oyunumuzu korumak istiyoruz. Kimle oynarsak oynayalım Galatasaray'ın genlerinde olan baskın oyunu kullanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY İYİ OYNAR!"

Okan Buruk "Son iki maçta Trabzonspor ve Gaziantep maçlarında net bir şekilde dominant oyunu ortaya koyduk. Karşımızda yeni bir takım var. 3 tane yeni ve kaliteli oyuncuları var, ilk defa oynayacaklar. Alışma sürecindeki bir takım. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Gün sonunda inşallah hem güzel oyun, hem 3 puan olur. Galatasaray'ın oynadığı oyun iyi olmak zorunda. Hem iyi oyun hem baskın oyun hem kazanacağımız bir gün önemli olur." diyerek sözlerini noktaladı.

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