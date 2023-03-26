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Spor

Okan Buruk'tan Yusuf Demir ve Matthias Ross açıklaması

Gelirleri depremzedelere gönderilmek üzere oynanan hazırlık maçında Karabağ'ı 2-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

26 Mart 2023 Pazar 22:07 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Yusuf Demir ve Matthias Ross açıklaması
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gelirleri depremzedelere gönderilmek üzere Karabağ ile oynanan hazırlık maçının ardından konuştu.

Karabağ'ın iyi bir takım olduğunu söyleyen Buruk, "Karabağ gerçekten çok iyi oyunculara ve çok iyi bir hocaya sahip. İyi bir maç çıkardılar. Bir Avrupa maçı oynar gibi oynadılar." dedi.

Yusuf Demir ve Matthias Ross'un sakatlıkları sebebiyle oyundan alındığını söyleyen Buruk, "Yusuf ve Ross devre arası çıktı. Ufak bir sakatlıkları oldu. Genç oyuncular, böyle maçlarda tecrübe edinmeleri onların da işine yarıyor." ifadelerini kullandı.

Son olarak oyuncuların performansını değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Kaan Ayhan buraya oynamadan geldi. Bugün maçta ayakta kalan oyuncularımızdan biriydi. Son maçtan 8-9 oyuncumuz farklıydı. Birçok oyuncumuza şans verdik. Bu maç bizim için iyi bir antrenman oldu. Özellikle Zaniolo'nun buna çok ihtiyacı vardı." sözlerini sarf etti.

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