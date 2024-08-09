Trendyol Süper Lig'in son 2 sezondaki şampiyonu Galatasaray, 2024-2025 sezonunun ilk maçına çıkıyor. RAMS Park'ta 21.00'de başlayacak maç öncesinde teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"HEDEFİMİZ İYİ BAŞLAMAK"

"Stadımızı çok özlemişiz. En son şampiyonluk kutlamalarında buradaydık. Hafızamızda olan şampiyonluk görüntüsüyle sahaya çıkacağız. Böyle güzel bir stadyum ve atmosferde maç oynamak farklı. Geçen hafta, Türkiye'nin en kötü stadında oynadık. İyi bir takımız. Sezon başına başlamak her zaman zordur. Çok fazla milli oyuncumuz vardı. Onlar da zamanla takıma adapte oluyorlar. Hedefimiz iyi başlamak."

ZAHA AÇIKLAMASI

"Zaha'nın yakın zamanda transfer görüşmeleri vardı. Premier Lig'de tekrar oynamaya sıcak bakıyor. Bugün tesisteydi ama bu tür durumlarda oyuncu kendini riske etmek de istemiyor. Kendisiyle konuştuk. Birlikte kadroda olmamasının daha doğru olduğuna karar verdik."