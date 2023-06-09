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Spor

Okan Buruk'tan Zaniolo açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo hakkında da konuştu.

9 Haziran 2023 Cuma 01:43 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Zaniolo açıklaması
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalyan basınından Di Marzio'ya konuştu.

Buruk, takımın devre arasında kadrosuna kattığı ve adı İtalyan ekipleriyle anılan Nicolo Zaniolo'nun geleceği için konuştu.

Genç teknik adam, "Umarım Galatasaray'da kalır. Derbide Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadı ve iki gol attı. İlk zamanlarda oynamıyordu ama çok çalıştı ve gelecek sezon için hazır. Umarım kalır ama bilemiyorum" sözlerini kullandı.

Sözleşmesinde 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alan 23 yaşındaki futbolcunun adı İtalya'dan Milan ve Juventus ile anılıyor.

Galatasaray forması altında 11 maça çıkan Zaniolo, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

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