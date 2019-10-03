UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. hafta maçında ağırladığı Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımıyla 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, son dakikalarda yenilen beraberlik gölünün üzücü olduğunu söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, "İkinci yarıda rakibimize pozisyon vermedik ama son dakikada şanssız bir gol yedik ve maç berabere bitti. 90. dakikada yediğimiz bir golle berabere kalmış olmak bizi üzdü. Oyuncularımızın performansından memnunum. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gruptaki tüm takımların birbirini yenebilecek güçte olduğunu vurgulayan Buruk, "İlk yarı rakibimize pozisyon verdik, daha geride oynadık. İkinci yarıda ise hem pozisyonlara giren hem de gole yaklaşan taraf bizdik. İkinci golü atma şansı çok fazla geldi ama bunlardı değerlendiremedik. 3. ve 4. maçlardan sonra grubun daha çok şekilleneceğini düşünüyorum. Bu maç 2. yarı çok daha iyiydik. Daha iyi çıkışlar yapabilirdik. Maçın genelinde doğru oynadık. Bu oyunumuzu sürüreceğiz." dedi.