Futbolculuk döneminde uzun G.Saray kariyerinin ardından 2 yıl Kara Kartal'ın formasını giyen Okan Buruk; yine Beşiktaş engeline takıldı, bu sezon 28 maç sonra ligde ilk yenilgisini yaşadı... Sarı-Kırmızılı kulüpte üst üste iki sezondur şampiyonluk yaşayan Buruk; kariyerindeki en kötü grafiğini Beşiktaş karşısında çizdi.

SADECE 3 GALİBİYETİ VAR

30 Ekim 2013'te Elazığspor'da teknik direktörlüğe başlayan 51 yaşındaki antrenör; Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken Siyah-Beyazlılar'a karşı 16 kez rakip oldu. Bu müsabakalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Buruk, en fazla yenilgiyi Beşiktaş karşısında yaşadı. Söz konusu 3 galibiyeti de G.Saray'ı çalıştırırken elde etti. Bu rakamların dışında mazide tuhaf bir ayrıntı da bulunuyor. 2004 yılında Inter'den ayrılıp Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla dönen Okan Buruk, ayağı kırıldıktan sonra G.Saray'a geri çağrılmış ve taraftarıyla barışmıştı.