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Spor

Okan Buruk'un derbi planı hazır!

Galatasaray, gözünü sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisine çevirmiş durumda. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk da derbi planını hazırladı.

Fanatik15 Mayıs 2024 Çarşamba 09:07 - Güncelleme:
Okan Buruk'un derbi planı hazır!
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Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışında son 2 haftaya büyük bir avantajla girmeyi başaran Galatasaray, şimdi gözünü sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisine çevirmiş durumda.

MESAİ BAŞLIYOR

Karagümrük galibiyetiyle Fenerbahçe ile aradaki 6 puanlık farkı koruyan Galatasaray'da, Okan hocanın öğrencilerine verdiği 2 günlük izin sona erdi. Sarı-Kırmızılı ekip bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanarak derbi hazırlıklarına başlayacak. Bugünkü antrenmanın hafif tempoda geçeceği, yarından itibaren temponun yükseleceği ve Fenerbahçe maçının taktik provalarına geçileceği öğrenildi. Zorlu mücadele öncesi Galatasaray'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

DERBİYİ DE BARIŞ ÇÖZECEK

Cim Bom'da derbiye yönelik zafer planları, son haftaların yıldız ismi Barış Alper Yılmaz üzerine kuruluyor. Okan hoca, genç oyuncusunun fizik gücünden faydalanıp, Kanarya'nın kanatlarını çökertmeye kararlı. Barış'ın sol öndeki etkisiyle hem skor üretmeyi hem de Fenerbahçe beklerinin ileri çıkmasını engellemeyi düşünen Buruk, öğrencisini Icardi'ye yakın olarak kullanacak. Hatta Icardi'nin orta sahaya yaklaşıp top aldığı anlarda Barış içeriye girerek bir santrfor gibi gol arayacak.

DAVINSON SANCHEZ 11'E DÖNÜYOR

Abdülkerim Bardakcı'nın Karagümrük deplasmanında Marcao karşısında yaptığı hamle hatası ve sonrasında gelen gol, Galatasaray'da savunma düzenini değiştirebilir. Bu golün hemen ardından Abdülkerim'i çıkarıp Davinson Sanchez'i oyuna alan Okan Buruk'un, derbide de benzer bir formülü uygulayabileceği öğrenildi. Barış, Kerem Demirbay ve Kaan Ayhan aynı anda sahada olduğunda yerli sorunu yaşamayan Sarı-Kırmızılı ekip, Fenerbahçe karşısında sahaya Nelsson - Sanchez stoper tandemiyle çıkabilir.

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