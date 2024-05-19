Tarihi derbide bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un da galibiyet planı belli oldu. Yardımcıları ve ekibiyle birlikte detaylı bir analiz hazırlayan Buruk, rakibinin zaaflarını değerlendirerek sonuca gitmek istiyor.

ASLAN ÜÇGEN OLUŞTURACAK

Hafta boyunca Fenerbahçe ile oynanacak maça özel taktiksel çalışmalar yapan Buruk, Derrick Köhn, Kerem Demirbay ve Dries Mertens'i derbide aktif şekilde kullanacak. 50 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'nin etkili olan kanatlarını pasifize etmek ve oyunu daha üstün olduğunu düşündüğü merkeze yönlendirmek istiyor.

Takvim'in haberine göre; Bu doğrultuda Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu, Köhn, Mertens ve Kerem Demirbay üçlüsü ile Osayi Samuel ve Çağlar Söyüncü'nün arasına Barış Alper'i kaçırarak pozisyonlar üretmeyi hedefliyor.

ICARDI İYİ BESLENECEK

Ayrıca Okan Buruk, Galatasaray'ın hücum hattındaki en önemli silahı olan Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi'nin de pozisyon açısından iyi bir şekilde beslenmesini istiyor.

Fizik gücünü iyi kullanmak istediği Barış Alper'in Icardi'ye yakın oynaması uyarısın yapan Buruk, Fenerbahçe maçlarında etkin görülen Tangocu'dan skor bekliyor. Öte yandan Aslan, maç boyunca baskılı bir oyun da hedefliyor.