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Spor

Okan Buruk'un derbide zor kararı

Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı yerine Davinson Sanchez'e şans verecek, Kerem Demirbay-Berkan değişimi için ise beklemeye geçti.

Sabah18 Mayıs 2024 Cumartesi 10:21 - Güncelleme:
Okan Buruk'un derbide zor kararı
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Teknik direktör Okan Buruk, derbide kadrosunda değişiklik yapma kararı aldı. Stoperde Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Davinson Sanchez görev alacak.

Fenerbahçe karşısında Muslera'nın önünde Kaan-Nelsson-Sanchez- Köhn dörtlüsü olacak. Orta sahada Torreira'yı tamamlayacak isim ise henüz netleşmedi.

ZOR KARARI VERECEK

Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu arasında tercih yapılacak. Derbide hücum hattı değişmeyecek. Sağda Ziyech, solda Barış Alper, 10 numarada Mertens ve ileri uçta İcardi gol arayacak.

GALATASARAY'DA KAMP YOK

Karagümrük galibiyeti sonrasında iki gün izin yapan G.Saray, çarşamba Florya'da toplandı. Perşembe gününden itibaren ise tesislerin kapısı dış dünyaya kapatıldı.

Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularını strese sokmak istemediği için Fenerbahçe'ye özel kamp uygulamayacak. Galibiyete prim sözü veren yönetim, oyuncuların motivasyonunu bozmamak için Süper Kupa kutlaması organize etmedi.

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