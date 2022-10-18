Okan Buruk'un ekibine Alman antrenör

Galatasaray Futbol Takımı'nda teknik direktör Okan Buruk'un ekibine Alman Moritz Volz dahil edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yardımcı antrenör Moritz Volz'un teknik direktör Okan Buruk'un bilgisi ve isteği doğrultusunda teknik heyete katılacağı belirtilerek, "Teknik direktörümüz Okan Buruk'un 1 ay önce görüşme de gerçekleştirdiği Volz, sadece yardımcı antrenör olarak değil, aynı zamanda scouting bölümünde ve bilimsel alanda da çalışmalarda bulunacaktır." denildi.

Futbolculuk kariyerinde Arsenal ve Fulham gibi takımlarda oynayan 39 yaşındaki Moritz Volz, Arsenal'da oyuncu izleme, Leipzig'de de yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu.