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Spor

Okan Buruk'un gözdesi Galatasaray'a!

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Liverpool'un 28 yaşındaki deneyimli yıldızı Naby Keita'yı kadrosunda görmek istiyor.

7 Mayıs 2023 Pazar 10:36 - Güncelleme:
Okan Buruk'un gözdesi Galatasaray'a!
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Galatasaray yeni sezonda da uluslararası alanda ses getirecek transferler için düğmeye bastı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray yönetiminin yıldız futbolcunun peşinde olduğu iddia edildi.

Sezon başında yaptığı yıldız transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, yeni sezonun çalışmalarına da şimdiden başladı. 2023-24 sezonuna da iddialı bir kadroyla girmek isteyen Sarı-Kırmızılıların, devre arasında nabız yokladığı oyuncu için yeniden devrede olduğu öne sürüldü. Teknik direktör Okan Buruk, deneyimli orta sahanın transferi için ısrarcı.

OKAN BURUK'UN GÖZDESİ NABY KEITA

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray, Naby Keita için bir kez daha girişimlere başladı. Yeni sezonun ilk 'çilek' transferini Gineli futbolcuyla yapmak isteyen Galatasaray, sözleşmesini tamamlamaya hazırlanan Naby Keita'yı bonservissiz bir şekilde kadrosuna katma amacında.

Naby Keita devre arasında da Galatasaray'ın gündemine gelmişti. 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro.

Liverpool formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıkabilen Naby Keita'nın gol ya da asist katkısı bulunmuyor.

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