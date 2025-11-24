Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"NELER YAPABİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK"

"Şampiyonlar Ligi'nde hedefler belli. Son 3 maçta 3 galibiyet, bu maç da çok değerli. Hayallerimize yürümek için Galatasaraylılar ve tüm Türkiye için kritik bir karşılaşma. Bundan önceki maçlardaki atmosferi kendi stadyumumuzda, en maksimum derecede yaratıp kim oynarsa oynasın, kim başlarsa başlasın fiziksel, mental ve kalite olarak da biz bu isteği sahada ortaya koyduğumuzda neler yapabileceğimizi gösterdik. Bizim için büyük bir şans."

"KAZANMAMAMIZ İÇİN BİR NEDEN YOK"

"Oyuncularıma her zamanki gibi güveniyorum. Özel insanlar, özel futbolcular. Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında gösterdik, istediğimizde her şeyi başarabilecek bir takımız. Rakibimize saygı duyuyoruz. Liglerinde liderler. PSV'ye karşı kazandılar ve sonraki 3 maçta yenildiler. Çok organize ve fiziksel olarak güçlü bir takım. Kendi kalitemizi ortaya koyarsak bu maçı kazanmamamız için bir neden yok."

SAKATLIKLAR VE OSIMHEN

"Oyuncuların sakatlık durumu nedir? Osimhen'in durumuyla ilgili bilgi alabilir miyiz?"

Okan Buruk: "Son durumlarına birazdan bakacağız antrenman öncesi. Her takımın başına gelebilecek şeyler. Çok önemli bir kadroya sahibiz. Bazı mevkilerde üst üste sakatlıklar, cezalar denk geldi. Kadro sayısı olarak azaldık ama kim oynarsa oynasın bizim için en önemli şey 11 ve güçlü oyuncularla sahaya çıkacağız. Taraftarıyla birleşen, kaliteli oyuncularla sahaya çıkacağız. Takımıma güveniyorum. Bugün ve yarın oyuncularımızın durumuna bakacağız. Maç saatine kadar soru işaretli oyuncularımızın durumu belli olacak."

"ATAN DEĞİL VURAN DA ÖNEMLİ"

"Galatasaray, Leverkusen ile beraber en çok duran top golü atan takımdı. Sara üzerinde bir eleştiri var, yeterince formda olmadığı yönünde. Galatasaray'ın duran toplardaki etkisizliği Sara ile mi alakalı, taktiğinizle mi ilgili?"

hayalimiz ilk 8'in içerisinde olmakhayalimiz ilk 8'in içerisinde olmak çok çalışacağız. Sadece atan oyuncuya bağlayamayız. Sara bu sene de iyi duran top kullanıyor."

"ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET OLACAK"

"Bu maçı kazandığımız takdirde hayallerimize doğru yürümek için çok önemli bir galibiyet olacak, o kesin. Birinci hedefimiz ilk 24'ün içerisinde olmak, önce bunu başarmak, ikinci hedef ilk 16'nın içinde olup seribaşı olmak. Büyük hayalimiz ilk 8'in içerisinde olmak. Yarın kazanırsak birinci hedefimize neredeyse ulaşmış oluyoruz, bu anlamda çok önemli. Maç maç düşünmek gerekiyor. Tek düşüncemiz yarınki maçı kazanıp hedeflediğimiz yerde olmak."