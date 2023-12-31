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  • Okan Buruk'un ilk tercihi! Galatasaray'da Salih Özcan harekatı
Spor

Okan Buruk'un ilk tercihi! Galatasaray'da Salih Özcan harekatı

Galatasaray, ara transfer döneminde yolların ayrılmasını beklediği Tanguy Ndombele'nin yerine alternatif bir isim buldu. Deneyimli teknik direktör Okan Buruk'un da özellikle istediği Salih Özcan için transfer çalışmaları devam ediyor. İşte detaylar...

Fanatik31 Aralık 2023 Pazar 12:30 - Güncelleme:
Okan Buruk'un ilk tercihi! Galatasaray'da Salih Özcan harekatı
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Galatasaray, yaz transfer döneminde Tottenham'dan kadrosuna katttığı Tanguy Ndombele ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Sarı-kırmızılılarda bir başka orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'nın da sakatlığı bulunuyor. Portekizli futbolcunun 3 ay sahalardan uzak kalması beklenirken, Galatasaray, Olivera'nın sözleşmesini askıya almayı planlıyor.

Galatasaray, orta sahada yaşanan bu gelişmelerin ardından ara transfer döneminde bu bölgeye takviye yapmayı planlıyor.

OKAN BURUK'UN İLK TERCİHİ

Sarı-kırmızılılarda orta saha transferinde çok sayıda aday belirlenmiş durumda. Yaz başından bu yana görüşülen oyuncularla birlikte, yeni gündeme gelen isimler de var. Ancak Okan Buruk hem ligdeki yerli rotasyonunda işini kolaylaştırması hem de oyun planına yatkınlığı açısından Salih Özcan'ı ilk sıraya koymuş durumda.

Milli futbolcunun Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı, kulübü Borussia Dortmund'la da görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Borussia Dortmund'la sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki milli futbolcunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.

Salih Özcan, 2022 yazında transfer olduğu Borussia Dortmund'da, 52 maçta sahaya çıktı ve 2 asist yaptı.

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