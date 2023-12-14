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Spor

Okan Buruk'un özel isteği! Galatasaray'dan genç yıldız transferi

Ara transfer dönemine çok fazla zaman kalmamışken, Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Okan Buruk, Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi olan Club Brugge'da forma giyen Raphael Onyedika'nın transfer edilmesini istedi. İşte detaylar...

14 Aralık 2023 Perşembe 18:42 - Güncelleme:
Okan Buruk'un özel isteği! Galatasaray'dan genç yıldız transferi
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a 1-0 yenilip gruptan 3. olarak çıktı. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı kırmızılılar, hedefini belirledi. Okan Buruk'un açıklamasına göre, daha önce olduğu gibi tekrar Avrupa Kupası'nı kaldırmak isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını başladı.

OKAN BURUK'UN YENİ GÖZDESİ: RAPHAEL ONYEDİKA

Sezon başında orta sahasına yaptığı takviyelerden verim alamayan Galatasaray, bölgeye takviye yapmayı hedefliyor. Okan Buruk ise yeni transfer hedefi olarak UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi olan Club Brugge'da forma giyen Raphael Onyedika'yı gözüne kestirdi.

Aktarılan habere göre genç oyuncuyu yakından izleten tecrübeli teknik adam, Nijeryalı oyuncu için yönetime olumlu rapor sundu. Galatasaray kurmayları ise oyuncuyu kadroya katmak için harekete geçti.

Sarı kırmızılılar, 22 yaşındaki oyuncu için devre arasında Belçika ekibi Club Brugge'nin kapısını çalacak.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Club Brugge formasıyla 28 maça çıkan Nijeryalı oyuncu istikrarlı performansıyla dikkat çekti. Genç yıldız bu karşılaşmalarda 1 kez de gol pası verdi.

Başarılı orta sahanın piyasa değeri ise 9 milyon euro olarak belirleniyor ve Belçika ekibiyle sözleşmesi 2027'de sona eriyor.

Star Gazetesi

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