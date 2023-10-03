Okan Buruk'un planı hazır

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un zafer planı belli oldu.

Daha önce Başakşehir'in teknik direktörü olarak Şampiyonlar Ligi grubunda Manchester United karşısında 2-1'lik galibiyet elde eden başarılı çalıştırıcı, bu kez de Galatasaray'ın hocası olarak Old Trafford'da tarih yazmaya kararlı.

Zafer planını hazırlayan Buruk, ileri uçta Icardi, Zaha, Kerem ve Tete dörtlüsüyle skor üretmeye çalışacak.

Orta sahanın merkezinde ise bir sürpriz planı var. Torreira'nın yanında son haftaların formda isimlerinden Kaan Ayhan'ın yer alması bekleniyor. Kaan'ın yerinde Kerem Demirbay olma ihtimali de yüksek. Beklerde yine Angelino ve Boey görev yapacak.

Stoperde de müthiş bir çıkış yakalayan Davinson Sanchez'in, Abdülkerim'in partneri olacağı tahmin ediliyor. Kale ise yine Muslera'ya emanet.