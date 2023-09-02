Okan Buruk'un tercihi Kerem Demirbay

Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi Okan Buruk, yeni transferlerden Kerem Demirbay ile ilgili kararını verdi.

TAM HAZIR OLMAMASINA RAĞMEN...

Berkan Kutlu ve Yunus Akgün'ün ayrılmasıyla yerli rotasyonu azalan Galatasaray'da Kerem Demirbay tam hazır olmamasına rağmen bugün de forma bulacak.

Teknik direktör Okan Buruk maç ritmini yakalaması için tecrübeli orta saha oyuncusunu Gaziantepsopr karşısında da değerlendirmeyi düşünüyor. Buruk, oyuncunun koşu kalitesini artırmak için ona özel antrenman programı da hazırlattı. "Dayı" lakaplı oyuncu da çok çalışıyor.