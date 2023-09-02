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Spor

Okan Buruk'un tercihi Kerem Demirbay

Galatasaray'da Kerem Demirbay tam hazır olmamasına rağmen bugün oynanacak olan Gaziantep FK maçında forma şansı bulacak.

Sabah2 Eylül 2023 Cumartesi 11:35 - Güncelleme:
Okan Buruk'un tercihi Kerem Demirbay
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Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi Okan Buruk, yeni transferlerden Kerem Demirbay ile ilgili kararını verdi.

TAM HAZIR OLMAMASINA RAĞMEN...

Berkan Kutlu ve Yunus Akgün'ün ayrılmasıyla yerli rotasyonu azalan Galatasaray'da Kerem Demirbay tam hazır olmamasına rağmen bugün de forma bulacak.

Teknik direktör Okan Buruk maç ritmini yakalaması için tecrübeli orta saha oyuncusunu Gaziantepsopr karşısında da değerlendirmeyi düşünüyor. Buruk, oyuncunun koşu kalitesini artırmak için ona özel antrenman programı da hazırlattı. "Dayı" lakaplı oyuncu da çok çalışıyor.

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