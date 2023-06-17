Okan Buruk'un transfer listesi belli oldu!

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezonun transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor.

Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, orta sahaya takviye yapmak için düğmeye bastı.

Cimbom'da öncelikli ismin bonservisi Juventus'ta bulunan Birleşik Amerikalı futbolcu Weston McKennie olduğu öğrenildi.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Aslan'ın alternatifli bir kadroya sahip olmasını istiyor.

Buruk, takımın sistemine en uygun isim olduğunu düşündüğü 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadroda görmeyi çok istediği ve yönetimden de bu yönde talepte bulunduğu ortaya çıktı.

Galatasaray, yıldız isim için hem kiralama hem de bonservisiyle satın alma opsiyonlarını değerlendirecek.

JUVENTUS SICAK BAKIYOR

Serie A devi Juventus, 1.83 boyundaki futbolcuyu geride bıraktığımız sezon İngiliz ekibi Leeds United'a kiralamıştı. Leeds formasıyla 20 maça çıkan futbolcu, takımına 1 asistlik katkıda bulundu. 20 milyon euro değer biçilen McKennie'nin kiralanmasına Juventus sıcak bakıyor.

Merkez orta saha, sağ açık ve ön libero mevkilerinde görev yapabilen Mckennie, daha önce Alman ekibi Schalke'de de oynadı.

WESTON MCKENNIE KİMDİR?

Weston McKennie, 28 Ağustos 1998'de ABD'nin Teksas eyaletinde dünyaya geldi.

WESTON MCKENNIE KİMDİR?

Weston McKennie, 28 Ağustos 1998'de ABD'nin Teksas eyaletinde dünyaya geldi. Futbola Almanya'da Otterbach altyapısında başladı. 2007 yazında Dallas Altyapısına transfer olduktan sonra, 2016 yazında ise Schalke 04'e gitti. Eylül 2020'de 4.5 milyon Euro'ya Juventus'a kiralandı ve 1 yıl sonra 20.5 milyon Euro'ya bonservisi alındı.

2022-2023 sezonu devre arasında Leeds United'a kiralık olarak gitti ve 20 maçta 1 asistlik performans gösterdi. Juventus'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 21 milyon Euro...