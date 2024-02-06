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Spor

Okan Buruk'un vazgeçilmezi Dries Mertens!

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve futbolu bırakmayı düşünen yıldız oyuncu Dries Mertens, performansıyla Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu.

Fanatik6 Şubat 2024 Salı 09:42 - Güncelleme:
Okan Buruk'un vazgeçilmezi Dries Mertens!
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Galatasaray'da sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünen Dries Mertens, 36 yaşında olmasına rağmen son yılların en istikrarlı grafiğini ortaya koyuyor.

Bu sezonun ilk yarısında 3 ayrı kulvarda 1899 dakika süre alan Belçikalı futbolcu, geçen sezonu 2256 dakika, 2021- 2022'yi 1736 dakika, 2020-2021'i 1923 dakika, 2019-2020'yi 2487 dakika, 2018-2019'u da 3016 dakika ile tamamlamıştı.

VAZGEÇİLMEZLER ARASINDA

Bu sezon şu ana kadar Galatasaray formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 5 gol 6 asistlik performans ortaya koyan yıldız oyuncu Dries Mertens, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

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