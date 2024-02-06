Okan Buruk'un vazgeçilmezi Dries Mertens!

Galatasaray'da sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünen Dries Mertens, 36 yaşında olmasına rağmen son yılların en istikrarlı grafiğini ortaya koyuyor.

Bu sezonun ilk yarısında 3 ayrı kulvarda 1899 dakika süre alan Belçikalı futbolcu, geçen sezonu 2256 dakika, 2021- 2022'yi 1736 dakika, 2020-2021'i 1923 dakika, 2019-2020'yi 2487 dakika, 2018-2019'u da 3016 dakika ile tamamlamıştı.

VAZGEÇİLMEZLER ARASINDA

Bu sezon şu ana kadar Galatasaray formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 5 gol 6 asistlik performans ortaya koyan yıldız oyuncu Dries Mertens, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.