Okan Buruk'un yüzü yeni transferlerle gülüyor

İki kulvarda yoğun bir maç trafiğine giren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk sezon başında yaptığı transferleri hem çok yönlü kullanma hem de kazanma yoluna gidiyor.

Gerek Süper Lig'de gerekse Şampiyonlar Ligi'nde yeni isimlerden skor anlamında katkı alınmaya başlandı. Geçtiğimiz sezon takımın gol yükünü çeken ve sezon başında da benzer misyonlarına devam eden Mauro İcardi ve Kerem Aktürkoğlu'na Samsunspor, Kopenphag ve Başakşehir maçında yeniler de eklendi.

HERKES HAZIR OLSUN

Ligdeki Samsunspor mücadelesinde asist yapan Hakim Ziyech devamında Başakşehir maçında perdeyi açan isim oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag karşılaşmasında beraberlik golünü atan Tete ligdeki Başakşehir mücadelesinde asist yaptı. Bir başka yeni Zaha da Kopenhag maçında asistiyle ön plandaydı. Okan Buruk, iki kulvarı da düşünerek herkesi hazır tutup kimseyi küstürmeden eldeki yıldız oyunculardan yüksek verim alma ve hedeflerine bir bir ulaşma amacında.

BURUK'TAN ARAYIŞ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçını hem kazandı hem de kadrosunda yeni alternatifler buldu. Hakim Ziyech, 10 numara görevini başarıyla yaparken Abdülkerim Bardakçı da Kazımcan'ın sakatlığı sonrası sol beke geçip yeni bir opsiyon olabileceğini gösterdi.