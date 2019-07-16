Okan Koçuk 2.5 milyon lira istedi

Bursaspor’un genç kaleci için 450 bin euro serbest kalma bedeli istediği bu rakamın da Galatasaray tarafından uygun bulunduğu belirtildi. Okan ise senelik 2.5 milyon lira talep etti. İki taraf arasında pürüz kalmadığı ve transferin her an açıklanabileceği öğrenildi.