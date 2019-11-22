Okan Kocuk: Kazanabileceğimiz bir maçtı
Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Galatasaray'ın kalecisin koruyan Okan Kocuk maçın ardından beIN Sports'a konuştu.
Okan Kocuk'un açıklamaları şu şekilde:
Kazanabileceğimiz bir maçtı. Pozisyonlara da girdik. Gol atsak kazanabilirdik. Uzun zamandır oynamamak etkiliyor ama Muslera'yı aratmamaya çalıştım. Kazanabilirdik ama kaybettiğimiz için üzgünüm.
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