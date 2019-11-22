16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7143
  • 6,2984
  • 270.698
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Okan Kocuk: Kazanabileceğimiz bir maçtı

Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Galatasaray'ın kalecisin koruyan Okan Kocuk maçın ardından beIN Sports'a konuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Okan Kocuk'un açıklamaları şu şekilde:

Kazanabileceğimiz bir maçtı. Pozisyonlara da girdik. Gol atsak kazanabilirdik. Uzun zamandır oynamamak etkiliyor ama Muslera'yı aratmamaya çalıştım. Kazanabilirdik ama kaybettiğimiz için üzgünüm.

Kılıçdaroğlu´nun o sözüne genç kız böyle tepki gösterdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD o ürünleri 'güvenlik tehdidi' gerekçesiyle yasakladı

ABD o ürünleri 'güvenlik tehdidi' gerekçesiyle yasakladı

Defacto

Defacto

AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması

AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması

Rus kozmonot, ABD'nin uzay planlarını anlattı

Rus kozmonot, ABD'nin uzay planlarını anlattı

Yeni lider Medipol Başakşehir

Yeni lider Medipol Başakşehir

İsrail'de kriz! Yarısından fazlası istifasını istiyor

İsrail'de kriz! Yarısından fazlası istifasını istiyor

Hükümet karşıtı protestolarda 3 kişi öldü

Hükümet karşıtı protestolarda 3 kişi öldü

2,3 milyon avro gelir sağlamışlar! Dev operasyonla yakalandılar

2,3 milyon avro gelir sağlamışlar! Dev operasyonla yakalandılar
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan sert tepki: Külliyen yalan, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum

Başkan Erdoğan´dan sert tepki: Külliyen yalan, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum

Balonlarla keşfediyorlar! Kuşbakışı manzara keyfi...

Balonlarla keşfediyorlar! Kuşbakışı manzara keyfi...

Kaçak kazı yapanlar kaçtı... 2 bin 500 yıllık tarihi eser bulundu

Kaçak kazı yapanlar kaçtı... 2 bin 500 yıllık tarihi eser bulundu

Hobi olarak başladılar, tanesini 50 bin TL'ye satıyorlar

Hobi olarak başladılar, tanesini 50 bin TL'ye satıyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA