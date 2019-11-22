Okan Kocuk'un açıklamaları şu şekilde:

Kazanabileceğimiz bir maçtı. Pozisyonlara da girdik. Gol atsak kazanabilirdik. Uzun zamandır oynamamak etkiliyor ama Muslera'yı aratmamaya çalıştım. Kazanabilirdik ama kaybettiğimiz için üzgünüm.