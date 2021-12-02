Okan Kocuk'tan Fernando Muslera açıklaması

2 Aralık 2021 Perşembe 23:01 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 23:01

Galatasaray'dan Giresunspor'a kiralanan kaleci Okan Kocuk, beIN Sports'a konuştu.

Fernando Muslera hakkında gelen soruaya cevap veren Okan, "Galatasaray'da dolu bir iki sezon geçirdim. Muslera sakatlıktan döndüğü gün Muslera'yı sahada gördüğümde içimden Muslera kolay olunmuyor dedim. O Galatasaray ve Türkiye için çok önemli bir kaleci Türkiye ve Dünyada en iyi kaleciler arasında. Mükemmel bir karakter ben Galatasaray'a transfer olduğumda bir saat öncesinden fitnıss'a girer antremanda yüzde yüzünü verir antrenmandan sonra tekrar fitnıss'a gider çok çalışırdı. Onunla çalışmak benim için onur ve gurur vericiydi." dedi.

"BEŞİKTAŞ MAÇI BİZİM İÇİN GÜZEL OLDU"

Giresunspor'u değerlendiren Okan Kocuk, "Yeni kurulan bir takımdık sezon başı zor bir 6 hafta geçirdik fikstürümüz zordu, yeni oyuncular geldi birbirini tanımayan oyunucularla uyum sorunu yaşadık. Ancak takım olarak yavaş yavaş karakterimizi sahaya koymaya başladık ve hocamızın da iyi performansıyla puanlar almaya başladık. İnşallah performansımız artarak devam edecek, biz savaşçı bir takımız her maça çıktığımızda karakterimizi ortaya koymaya çalışıyoruz Beşiktaş maçında da böyle oldu, güzel bir galibiyet aldık bizim için çok güzel bir maç oldu diyebilirim." ifadelerini kullandı.

"BU SEZON İKİ PENALTI KURTARDIM"

"Her idmanda tüm eksik yanlarım için kendimi geliştirmeye çalışıyorum." diyen Okan, "Penaltılarda rakibimi analiz ediyorum kimlerin atabileceğini görüyorum kaleci antrenörümüz ile analizimizi yapıyoruz ama kurtarırken hisler ve son kararı vermek önemli. Bu sezon iki penaltı kurtarabildim umarım daha fazlasını kurtarırım penaltılar için özel bir çalışma yapıyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.