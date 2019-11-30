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Okay, Cim-Bom yolunda

2018 Temmuz transferinde 6 milyon euroya Trabzonspor’dan İspanya’nın Celta Vigo takımına transferz olan Okay Yokuşlu, teknik direktörü Oscan Garcia Junyent ile anlaşamadığı için takımdan ayrılmaya karar verdi.

  • Star Spor
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Bu sezon sadece 4 maçta forma giyebilen Okay, Celta Vigo’yu sosyal medyadan takibi de bırakmıştı. Teknik direktör Fatih Terim’in isteğiyle bu oyuncu ile bir ön görüşme yapan Aslan’ın kurmayları ondan olumlu yanıt aldı. Celta ile Emre Mor transferi nedeniyle iyi ilişkiler içinde bulunan Sarı-Kırmızılılar bu oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak için İspanyol kulübüne teklif götürdü. Görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Okay’ın 2023 yılı Haziran sonuna kadar Celta ile sözleşmesi var.

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