Okay, Cim-Bom yolunda

Bu sezon sadece 4 maçta forma giyebilen Okay, Celta Vigo’yu sosyal medyadan takibi de bırakmıştı. Teknik direktör Fatih Terim’in isteğiyle bu oyuncu ile bir ön görüşme yapan Aslan’ın kurmayları ondan olumlu yanıt aldı. Celta ile Emre Mor transferi nedeniyle iyi ilişkiler içinde bulunan Sarı-Kırmızılılar bu oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak için İspanyol kulübüne teklif götürdü. Görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Okay’ın 2023 yılı Haziran sonuna kadar Celta ile sözleşmesi var.