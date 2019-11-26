Okay Yokuşlu Celta Vigo defterini kapatıyor
Trabzonspor'un eski oyuncusu Okay Yokuşlu, Celta Vigo defterini kapatıyor.
Trabzonspor'un eski oyuncusu Okay Yokuşlu, Celta Vigo defterini kapatıyor. İspanyol kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu İnstagram'da Celta Vigo ile ilgili tüm paylaşımlarını sildi. Bu sezon 4 maçta forma giyen orta saha oyuncusunun devre arası takımdan ayrılmak istediği konuşuluyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.