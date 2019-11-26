18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7389
  • 6,3238
  • 269.755
  • 105856
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Okay Yokuşlu Celta Vigo defterini kapatıyor

Trabzonspor'un eski oyuncusu Okay Yokuşlu, Celta Vigo defterini kapatıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor'un eski oyuncusu Okay Yokuşlu, Celta Vigo defterini kapatıyor. İspanyol kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu İnstagram'da Celta Vigo ile ilgili tüm paylaşımlarını sildi. Bu sezon 4 maçta forma giyen orta saha oyuncusunun devre arası takımdan ayrılmak istediği konuşuluyor.

Bakanlık bu görüntülerle duyurdu: Suriyelilerden Başkan Erdoğan´a teşekkür

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ'ye peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı kararı var

FETÖ'ye peş peşe operasyonlar: Çok sayıda gözaltı kararı var

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

MFÖ'den ödül açıklaması: Onur duyduk

MFÖ'den ödül açıklaması: Onur duyduk

Yargıtay'dan emsal 'yıllık izin parası' kararı

Yargıtay'dan emsal 'yıllık izin parası' kararı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Haluk Bilginer'e Emmy ödülü

Haluk Bilginer'e Emmy ödülü

Cinayeti çözmek için 800 kişiden DNA alınacak

Cinayeti çözmek için 800 kişiden DNA alınacak
 

POPÜLER HABERLER

Pars ve Kaplan hareket halinde OMTAS´la vurdu

Pars ve Kaplan hareket halinde OMTAS´la vurdu

Haluk Bilginer'e Emmy ödülü

Haluk Bilginer'e Emmy ödülü

Arnavutluk'ta şiddetli deprem: Bir kişi hayatını kaybetti

Arnavutluk'ta şiddetli deprem: Bir kişi hayatını kaybetti

Yara izlerini sanat eserine dönüştüren dövmeler

Yara izlerini sanat eserine dönüştüren dövmeler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA