Trabzonspor'un eski oyuncusu Okay Yokuşlu, Celta Vigo defterini kapatıyor. İspanyol kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu İnstagram'da Celta Vigo ile ilgili tüm paylaşımlarını sildi. Bu sezon 4 maçta forma giyen orta saha oyuncusunun devre arası takımdan ayrılmak istediği konuşuluyor.