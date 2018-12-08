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Okay Yokuşlu, İspanya'da ilk golünü attı

İspanya La Liga'nın 15. haftasında Celta Vigo, deplasmanda Villarreal'i 3-2 mağlup etti.

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Villarreal - Celta Vigo maçında kazanan, 3-2'lik skorla Celta Vigo oldu. İspanya La Liga'nın 15. haftasındaki mücadele, Estadio de la Ceramica'da oynandı.

Celta Vigo'ya galibiyeti getiren goller, 44. dakikada Mendez, 49' Okay Yokuşlu ve 51. dakikada Gomez'den geldi. Villarreal'in sayılarını ise 83. ve 87. dakikalarda Bacca kaydetti.

Milli oyuncumuz Okay Yokuşlu, 90 dakika oynadığı karşılaşmada oyunu ile alkış alırken, ağları da sarsmayı başardı ve İspanya'daki ilk golünü attı. Emre Mor ise yedek kulübesinde yer aldığı maçta süte alamadı.

Bu soncuun ardından Celta Vigo üst üste 2. galibiyetini aldı ve 20 puana yükseldi. Villarreal ise art arda 2. mağlubiyetini aldı ve 14 puanda kaldı.

La Liga'nın 16. haftasında Celta Vigo evinde Leganes'i konuk edecekken, Villarreal deplasmanda Huesca'ya konuk olacak.

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