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Okay Yokuşlu Trabzonspor ile ilgili Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna başvurdu

Trabzonspor’dan sezon başında transfer döneminde Celta Vigo’ya 6 milyon Euro’ya transfer olan Okay Yokuşlu’nun bordo-mavililerle ilgili Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna başvurduğu ortaya çıktı.

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Trabzonspor’un faaliyet raporundan derlenen bilgilere göre oyuncunun taraflar arasında imzalanan alacakların yapılandırılmasına dair protokol uyarınca alacaklarının ödenmediği iddiasıyla Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvurduğu kaydedildi. 

Okay Yokuşlu’nun 2 milyon TL’lik alacağı UÇK’ya başvurduğu kaydedilirken bordo-mavililerin de cevap dilekçesi sunduğu kaydedildi. 

Okay ile ilgili durumun ise UÇK’da incelenmeye devam ettiği bildirildi.

(Karadeniz Gazete)

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