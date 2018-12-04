Okay Yokuşlu Trabzonspor ile ilgili Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna başvurdu Trabzonspor’dan sezon başında transfer döneminde Celta Vigo’ya 6 milyon Euro’ya transfer olan Okay Yokuşlu’nun bordo-mavililerle ilgili Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna başvurduğu ortaya çıktı.