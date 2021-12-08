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Spor

Okçuluk Milli Takımı'nda hedef 2024 Paris Olimpiyatları

Okçuluk Mili Takımı, Antalya'nın Serik ilçesinde kampa girdi. Millilerde hedef 2024 Paris Olimpiyatları.

AA8 Aralık 2021 Çarşamba 09:38 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 09:38
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Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kampa giren okçuluk milli takımında 15 sporcu yer alıyor. Milli sporcular, dayanıklılık ağırlıklı günde 8 saat antrenman yapıyor.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, yaptığı açıklamada, 2024 Paris Olimpiyatları yolunda ilk kampı Antalya'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kampta yer alan sporcuların son bir yılda Türkiye sıralamasında ilk 8'de yer alan sporcular olduğuna dikkati çeken Ergin, "Tecrübeli sporcularımızın yanı sıra ilk defa milli takıma seçilen okçularımız da var. 15 Aralık'a kadar sporcuların adaptasyon süreçlerini tamamlamalarını istiyoruz." dedi.

Ergin, Türk okçuların katıldıkları her turnuvada madalya için mücadele ettiğini ve şampiyonluğun en büyük adaylarından olduğunu kaydetti.

  • Okçuluk Mili Takımı
  • 2024 Paris Olimpiyatları
  • Antalya

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