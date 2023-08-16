İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2023 Çarşamba / 30 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0612
  • EURO
    29,5198
  • ALTIN
    1654.86
  • BIST100
    7662.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okereke transferinde Beşiktaş'a rakip!
Spor

Okereke transferinde Beşiktaş'a rakip!

Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelen 25 yaşındaki forvet oyuncusu David Okereke ile Salernitana'nın da ilgilendiği öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

16 Ağustos 2023 Çarşamba 17:26 - Güncelleme:
Okereke transferinde Beşiktaş'a rakip!
ABONE OL

Beşiktaş Transfer Haberleri: Cremonese forması giyen ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen David Okereke'ye yeni bir talip çıktı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Salernitana'nın da 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

Salernitana'nın yanı sıra Cagliari ve Verona'nın da Nijeryalı futbolcunun durumunu yakından takip ettiği vurgulandı.

Cremonese'nin Okereke'yi bu yaz kesin olarak satmak istediği öne sürüldü.

Cremonese'nin geçen yıl Club Brugge'den kadrosuna kattığı Okereke, İtalyan ekibinde çıktığı 38 maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.