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Spor

Oklahoma City Thunder final biletini kaptı

Batı Konferansı finalinde Oklahoma City Thunder, Minnessota Timberwolves'u mağlup ederek NBA finaline adını yazdıran taraf oldu.

AA29 Mayıs 2025 Perşembe 10:33 - Güncelleme:
Oklahoma City Thunder final biletini kaptı
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Minnessota Timberwolves'u 124-94 yenen Oklahoma City Thunder, seriyi 4-1 kazanarak NBA finaline yükseldi

Paycom Center'da Timberwolves'u ağırlayan Thunder, Batı Konferansı Finali MVP'si seçilen Shai Gilgeous-Alexander'ın 34 sayı, 8 asist, 7 ribauntluk performansıyla karşılaşmadan galip ayrıldı.

Timberwolves'da Julius Randle 24 sayı, 5 asist, 3 ribauntla mücadele etti.

NBA'de son olarak 2012'de final mücadelesine çıkan Oklahoma City Thunder, 6 Haziran Cuma günü finaldeki rakibiyle ilk karşılaşmasına çıkacak.

  • Oklahoma City Thunder
  • final

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