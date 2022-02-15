Oklahoma City Thunder uzatmada kazandı, Josh Giddey tarih yazdı

15 Şubat 2022 Salı 10:32 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 10:32

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, normal süresi 112-112 sonuçlanan maçta, New York Knicks deplasmanından uzatma sonunda 127-123 galip ayrıldı.

Thunder'ın Avustralyalı oyuncusu Josh Giddey, 28 sayı, 12 asist, 11 ribauntla ligdeki ilk yılında 3. kez üç istatistikte çift hanelere ulaştı. 19 yaşındaki Giddey, NBA tarihinin art arda "triple double" yapan en genç oyuncusu oldu.

Thunder'da Tre Mann 30 sayı, Darius Bazley 23 sayı, 8 ribauntla Giddey'e eşlik etti.

Knicsk'te 30 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan Julius Randle ve 29 sayı, 5 asist üreten Evan Fournier'in gayreti, galibiyete yetmedi.