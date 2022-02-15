İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2022 Salı / 14 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6014
  • EURO
    15,3936
  • ALTIN
    819.964
  • BIST100
    2012.28
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Oklahoma City Thunder uzatmada kazandı, Josh Giddey tarih yazdı
Spor

Oklahoma City Thunder uzatmada kazandı, Josh Giddey tarih yazdı

New York Knicks'i uzatmada 127-123 galip yenen Oklahoma City Thunder'ı galibiyete çaylak oyuncusu Josh Giddey taşıdı.

15 Şubat 2022 Salı 10:32 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 10:32
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, normal süresi 112-112 sonuçlanan maçta, New York Knicks deplasmanından uzatma sonunda 127-123 galip ayrıldı.

Thunder'ın Avustralyalı oyuncusu Josh Giddey, 28 sayı, 12 asist, 11 ribauntla ligdeki ilk yılında 3. kez üç istatistikte çift hanelere ulaştı. 19 yaşındaki Giddey, NBA tarihinin art arda "triple double" yapan en genç oyuncusu oldu.

Thunder'da Tre Mann 30 sayı, Darius Bazley 23 sayı, 8 ribauntla Giddey'e eşlik etti.

Knicsk'te 30 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan Julius Randle ve 29 sayı, 5 asist üreten Evan Fournier'in gayreti, galibiyete yetmedi.

  • Oklahoma City Thunder
  • Josh Giddey
  • New York Knicks

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.