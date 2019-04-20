11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8122
  • 6,5534
  • 238.344
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Oklahoma City Thunder, Westbrook ile kazandı

NBA Batı Konferansı play-off ilk turunda Oklahoma City Thunder, sahasında Portland Trail Blazers'ı 120-108 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldığı seride durumu 2-1'e getirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk tur maçında Oklahoma City Thunder, sahasında Portland Trail Blazers'ı 120-108 mağlup ederek seride ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi.
 
NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'un 33 sayı, 5 ribaunt, 11 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadığı karşılaşmada Portland Trail Blazers'ı 120-108 yendi.
 
Ev sahibi ekipte, Paul George 22 sayı üretirken, Jerami Grant 18, Dennis Schröder 17 sayıyla oynadı.
 
Damian Lillard'ın 32 sayı, 4 ribaunt, 6 asistlik katkı sağladığı Blazers'ta ise C.J. McCollum 21 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle maçı tamamladı.
 
NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.
 
SONUÇLAR
 
Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 120-108
 
Orlando Magic-Toronto Raptors: 93-98
 
Indiana Pacers-Boston Celtics: 96-104

ZAHA´dan gövde gösterisi... İlk çıkarmasını IDEF´te yapacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İdil'de ilk icraat: Polis noktaları yıkıldı

İdil'de ilk icraat: Polis noktaları yıkıldı

Çölde 'Mars üssü' kurdular

Çölde 'Mars üssü' kurdular

FETÖ'nün İstanbul il yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün İstanbul il yapılanmasına operasyon

‘Doktor balıklar’ o ilimizde

‘Doktor balıklar’ o ilimizde

İmamoğlu'na sert sözler: Küresel kullanıma mesaj gönderiyor

İmamoğlu'na sert sözler: Küresel kullanıma mesaj gönderiyor

54 yıldır aynı işi yapıyor, kilosunu 200 liradan satıyor!

54 yıldır aynı işi yapıyor, kilosunu 200 liradan satıyor!

İsrail'e büyük şok

İsrail'e büyük şok

Emekliye 344 lira aile yardımı

Emekliye 344 lira aile yardımı
 

POPÜLER HABERLER

´´ABD uçakları Türkiye´yi tehdit etmezse, S-400 sistemleri F-35´ler için tehdit oluşturmaz´´

´´ABD uçakları Türkiye´yi tehdit etmezse, S-400 sistemleri F-35´ler için tehdit oluşturmaz´´

Anadolu'nun DNA şifresini çözecekler

Anadolu'nun DNA şifresini çözecekler

BAE'li ajanlar Dahlan'a yakın isimler çıktı

BAE'li ajanlar Dahlan'a yakın isimler çıktı

Anadolu Ajansı haftanın fotoğraflarını seçti

Anadolu Ajansı haftanın fotoğraflarını seçti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA