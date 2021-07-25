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Spor

Oksana Chusovitina kariyerine nokta koydu

Yaklaşık 30 yıllık profesyonel kariyerinde 8 kez olimpiyatlara katılan kadın cimnastikçi Oksana Chusovitina, 46 yaşında emekliye ayrıldığını açıkladı.

AA25 Temmuz 2021 Pazar 21:59 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 21:59
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İlk olimpiyat deneyimini 1992'de Barcelona'da, sonuncusunu ise Özbekistan adına Tokyo 2020'de yaşayan Chusovitina, elemeleri geçememesinin ardından gözyaşları içinde profesyonel spor kariyerini noktaladığını belirterek, "Çok fazla insan bana destek verdi. Bunlar, mutluluk gözyaşları. Hala ayaktayım ve mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca Sovyetler Birliği, Özbekistan ve Almanya adına toplam 8 kez olimpiyatlara katılan Chusovitina, bunu başaran tarihteki tek kadın cimnastikçi oldu.

Chusovitina'nın, olimpiyatlarda birer altın ve gümüş, dünya şampiyonalarında ise 3'ü altın olmak üzere 11 madalyası bulunuyor.

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