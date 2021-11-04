Oktay Çimen, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı seçildi

DHA 4 Kasım 2021 Perşembe 18:22 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 18:22

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 5'inci Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Oktay Çimen seçildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının konferans salonunda yapılan genel kurulda başkanlık için Oktay Çimen ve Kerim Koç mücadele etti. Faaliyet ve denetim raporlarının ibra edilmesinin ardından oy verme işlemi gerçekleştirildi. Kullanılan 209 oyun 111'ini alan Oktay Çimen, 5 yıl sonra yeniden federasyonun başkanı oldu. Diğer aday Koç ise 94 oy alırken, 4 oy da geçersiz sayıldı.

Oktay Çimen başkanlığındaki federasyonun yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Ahmet Yaprak, Cemil Ünlü, Selami Aktepe, Gizem Aktaş, Aylin Aksu, İsmail Hakkı Esen, Cüneyt Köse, Dergah Mansur Alkan, Nadir Solak, Deniz Kıyak, Mustafa Akgün, Fuat Kula, Ali Mert, Tuğrul Hazine.