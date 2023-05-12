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Spor

Olawoyin: Süper Lig'i garantilemek istiyoruz

Çaykur Rizespor'un devre arasında kadrosuna kattığı İbrahim Olawoyin, Süper Lig'i garantilemek istediklerini belirtti. Olawoyin, Karadeniz ekibine geldiği dönem Süper Lig'e yükseleceklerini söylediğini kaydetti ve buna çok yaklaştıklarını dile getirdi.

12 Mayıs 2023 Cuma 15:55 - Güncelleme:
Olawoyin: Süper Lig'i garantilemek istiyoruz
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Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında 16 Mayıs Salı günü Göztepe'ye konuk olacak Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu İbrahim Olawoyin, Süper Lig'i garantilemek istediklerini söyledi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına konuşan İbrahim Olawoyin, Süper Lig yarışında iyi işler yaparak son iki haftaya geldiklerini kaydetti.

Göztepe deplasmanına gideceklerini ifade eden 25 yaşındaki oyuncu, "Çok zor bir maça gittiğimizin bilincindeyiz. Final maçı olarak adlandırabiliriz. Bu maçın ardından ligin bitimine bir maç kalıyor ama Göztepe maçında işi bitirip, Süper Lig'e çıktığımızı ilan etmek istiyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Göztepe maçından iyi bir skorla ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

Olawoyin, her zaman olumlu düşünceye inandığını aktararak, "Olaylara pozitif yönden bakıyorum. Rize'ye geldiğimde ilk andan itibaren hep olumlu duyguya sahiptim. Burada pozitif düşüncelerim devam etti. Çaykur Rizespor'a transfer olduktan sonra yaptığım ilk açıklamada, bulunduğumuz duruma olumlu baktığımı ve yılın sonunda Süper Lig'e yükseleceğimizi söyledim. Şu anda konumumuz hedefe çok yaklaştığımızı gösteriyor. Umarım olumlu duygularım birleşerek hedefe ulaşırız." ifadelerini kullandı.

Yeşil-mavili oyuncu, kendi performansından çok, takım olarak hedefe ulaşmanın daha değerli olduğunu sözlerine ekledi.

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