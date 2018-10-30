Olay çıktı! Batman Petrolspor - Kasımpaşa maçı tatil edildi

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 3 . Lig temsilcisi Batman Petrolspor'a konuk olduğu maç tatil edildi.

OLAY ÇIKTI, MAÇ TATİL EDİLDİ!

Batman Petrolspor tribününden Kasımpaşalı Fode Koita'nın yüzüne su şişesi atıldı. Yerde kalan Koita daha sonra ayağa kalktı ve soyunma odasının yolunu tuttu. Ardından hakem Özgür Yankaya da içeri girme kararı aldı. Koita ise bir ambulansa bindirilip hastaneye götürüldü. Hakem Yankaya ise maçı tatil etme karar aldı.

BATMAN PETROLSPOR - KASIMPAŞA: 2-3 (MAÇ TATİL EDİLDİ)

Goller: 30' Tarkan, 33' Hasan, 83' Ben Youssef / 69' Mustafa Bedirhan Çelik, 70' Ali Kuleli