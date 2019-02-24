Olay iddia! Fenerbahçe takımın başına Paulo Sousa'yı getiriyor

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de sular durulmuyor.

Ligde 15. sırada yer alan, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe için Portekiz basınında bir iddia ortaya atıldı.

O Jogo Gazetesinin iddiasına göre sarı lacivertliler ligde alt sıralardan kurtulmak için takımın başına Poulo Sousa'yı getirmeyi planlıyor.

Portekizli Teknik Direktör daha önce Queens Park Rangers, Swansea City, Leicester City, M. Tel Aviv, Basel, Fiorentina gibi takımları çalıştırdı. Son olarak Kasım 2017 ayında Tianjin Tianhai kulübünün başına geçen 48 yaşındaki teknik direktör, Ekim 2018 yılında görevinden ayrıldı.

(Goal)