Rams Park'ta Fenerbahçe'nin 1-0 galibiyetiyle sonuçlanan maçın öncesinde de, sonrasında da istenmeyen olaylar yaşandı. Karşılaşmadan 1 saat önce iki takım oyuncularının zemin kontrolü için sahaya çıktığı sırada Mert Hakan Yandaş'ın taraftarlara F.Bahçe armasını göstermesi üzerine Kerem Aktürkoğlu ile aralarında tartışma yaşandı. Olaylar, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle büyümeden engellendi. Karşılaşma içinde tansiyon sık sık yükselse de, maçın oynanmasına engel olacak başka bir olay yaşanmadı.

ORTA SAHADA BAYRAK

Son düdüğün ardından iki takım da soyunma odalarına döndü, maç sonu röportajlar verildi. Ardından F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un da aralarında bulunduğu yöneticiler ve futbolcular, galibiyeti kutlamak üzere sahaya döndü. Sarı-Lacivertli bayrak açılması üzerine müdahale etmek isteyen Galatasaray Stat Müdürü Ali Çelikkıran'a saldırıldı. Saha içindeki olaylardan düşen görüntülerde Ali Koç'un; Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a, "Çık buradan, yoksa dayak yiyeceksin!" dediği kameralara yansıdı. Stat ışıkları kapatıldı ve kısa süre sonra taraflar yerlerine çekildi...

SUS DEDIM MI SUSACAKSIN!

Karşılaşma sonrası kutlama yapmaküzere RAMS Park'a gelen F.Bahçe Başkanı Ali Koç, sahada kendi yönetiminde yeralan Selahattin Baki'yle de kavga etti. Öfkesine yenik düşen Koç, G.Saray GenelSekreteri Eray Yazga ile tartışma halindeki Baki'nin yakasına yapışarak,"Sus be! Sana sus dedim mi susacaksın"diye bağırdı. Baki ise "Beni mi buldun başkanım, ayıp ya" şeklinde karşılık verdi.