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Spor

Olaylı derbinin soruşturması devam ediyor! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ifadeye çağrıldı

Geçen sezonun 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle yürütülen soruşturma için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İşte detaylar...

AA5 Temmuz 2024 Cuma 10:40 - Güncelleme:
Olaylı derbinin soruşturması devam ediyor! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ifadeye çağrıldı
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "şüpheli" olarak ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 19 Mayıs'taki Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Ali Koç ve Selahattin Baki "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne gitti.

İşte görüntüler;

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifade vermişti.

İstanbul Adliyesi'ne gelerek Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alınan 3 şüpheli adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şüpheliler hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbirine karar verilmişti.

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